زراعة 820 ألف شجرة بالمتنزهات والأودية والنفود في 3 مناطق

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وتأتي هذه المشاريع التي تنفذها الجمعيات البيئية ضمن جهود المركز لتنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى دعم وتمكين المنظمات غير الربحية، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية.
وتضم منطقة الرياض 5 مشاريع للتشجير، 3 منها تنفذها جمعية سدير الخضراء، تشمل تشجير متنزه المحالب البري، من خلال زراعة 150 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، وتشجير متنزه خزة الجنوبي البري بزراعة 300 ألف شتلة، وتشجير وادي الفقي بمركز روضة سدير بزراعة 20 ألف شتلة.
كما تنفذ جمعية الغاط البيئية مشروع تشجير نفود المساعدية بالغاط، حيث ستتم زراعة 60 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، فيما تنفذ الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية مشروع تشجير محمية الملك عبدالعزيز (روضة التنهات)، حيث ستتم زراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى.
وفي منطقة القصيم تنفذ جمعية وعي البيئية مشروع تشجير متنزه الأسياف من خلال زراعة 90 ألف شجرة، وفي منطقة حائل سيتم تشجير متنزه عثمر البري بزراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ جمعية البيئة بحائل.
مشاريع التشجير بالمرحلة الأولى:
- تشجير متنزه المحالب البري، من خلال زراعة 150 ألف شتلة
- تشجير متنزه خزة الجنوبي البري بزراعة 300 ألف شتلة
- تشجير وادي الفقي بمركز روضة سدير بزراعة 20 ألف شتلة
- تشجير نفود المساعدية بالغاط، حيث ستتم زراعة 60 ألف شتلة
- تشجير محمية الملك عبدالعزيز )روضة التنهات( بزراعة 100 ألف شتلة
منطقة القصيم
- تشجير متنزه الأسياف من خلال زراعة 90 ألف شجرة
منطقة حائل
- تشجير متنزه عثمر البري بزراعة 100 ألف شتلة
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