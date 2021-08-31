شكرا لقرائتكم خبر زراعة 820 ألف شجرة بالمتنزهات والأودية والنفود في 3 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 7 عقود مع عدد من الجمعيات البيئية لزراعة 820 ألف شجرة من الأشجار والشجيرات المحلية في عدد من المتنزهات والأودية والنفود في مناطق الرياض والقصيم وحائل.

وتأتي هذه المشاريع التي تنفذها الجمعيات البيئية ضمن جهود المركز لتنمية الغطاء النباتي والحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى دعم وتمكين المنظمات غير الربحية، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية.

وتضم منطقة الرياض 5 مشاريع للتشجير، 3 منها تنفذها جمعية سدير الخضراء، تشمل تشجير متنزه المحالب البري، من خلال زراعة 150 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، وتشجير متنزه خزة الجنوبي البري بزراعة 300 ألف شتلة، وتشجير وادي الفقي بمركز روضة سدير بزراعة 20 ألف شتلة.

كما تنفذ جمعية الغاط البيئية مشروع تشجير نفود المساعدية بالغاط، حيث ستتم زراعة 60 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، فيما تنفذ الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية مشروع تشجير محمية الملك عبدالعزيز (روضة التنهات)، حيث ستتم زراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى.

وفي منطقة القصيم تنفذ جمعية وعي البيئية مشروع تشجير متنزه الأسياف من خلال زراعة 90 ألف شجرة، وفي منطقة حائل سيتم تشجير متنزه عثمر البري بزراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ جمعية البيئة بحائل.

مشاريع التشجير بالمرحلة الأولى:







تشجير متنزه المحالب البري، من خلال زراعة 150 ألف شتلة



تشجير متنزه خزة الجنوبي البري بزراعة 300 ألف شتلة



تشجير وادي الفقي بمركز روضة سدير بزراعة 20 ألف شتلة



تشجير نفود المساعدية بالغاط، حيث ستتم زراعة 60 ألف شتلة



تشجير محمية الملك عبدالعزيز )روضة التنهات( بزراعة 100 ألف شتلة



منطقة القصيم





تشجير متنزه الأسياف من خلال زراعة 90 ألف شجرة



منطقة حائل