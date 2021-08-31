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حذرت النيابة العامة من التعدي على الخطوط الحديدية، مؤكدةً أن ذلك يُعد جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى (٥٠٠.٠٠٠) ريال.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة إنه يُحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.
وأوضحت أن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، ونشر منطوق الحكم المقضي به على نفقة المدان، بعد اكتسابه الصفة القطعية.
وأكدت من خلال حملة "أسلم لك" أهمية الالتزام بالقوانين وإرشادات السلامة، وتجنب العبث بالخطوط الحديدية.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 08:52 PM
قالت يُحظر قصه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو تعمد إتلافهالنيابة العامة: التعدي على الخطوط الحديدية عقوبتها السجن عامين وغرامة 500 ألف ريال
حذرت النيابة العامة من التعدي على الخطوط الحديدية، مؤكدةً أن ذلك يُعد جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى (٥٠٠.٠٠٠) ريال.
وتفصيلاً، قالت النيابة العامة إنه يُحظر قص الخط الحديدي أو تفكيكه أو اقتطاعه أو سرقة أي من مرافقه أو تجهيزاته أو جزء منها، أو تعمد إتلاف أي من ذلك.
وأوضحت أن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، ونشر منطوق الحكم المقضي به على نفقة المدان، بعد اكتسابه الصفة القطعية.
وأكدت من خلال حملة "أسلم لك" أهمية الالتزام بالقوانين وإرشادات السلامة، وتجنب العبث بالخطوط الحديدية.
، النيابة العامة: التعدي على الخطوط الحديدية عقوبتها السجن عامين وغرامة 500 ألف ريال ،
المصدر : الخليج 365
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