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سجَّلت إسرائيل اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا بواقع 11 ألف حالة جديدة، وسط انتشار متحور دلتا سريع الانتشار.
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 10947 إصابة جديدة، وكان أعلى معدل للإصابات قد سُجل يوم 18 يناير وبلغ حينها 10118 إصابة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وشدَّد رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الالتزام بالتطعيم وإجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة.
وطالب السكان الذين أعمارهم من 12 عامًا فما فوق بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر".
يُشار إلى أن نحو 60 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة تلقوا جرعتَيْن من اللقاح.
"دلتا" يضرب إسرائيل.. ويصيب 10118 شخصًا خلال يومصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-31
سجَّلت إسرائيل اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا بواقع 11 ألف حالة جديدة، وسط انتشار متحور دلتا سريع الانتشار.
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 10947 إصابة جديدة، وكان أعلى معدل للإصابات قد سُجل يوم 18 يناير وبلغ حينها 10118 إصابة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وشدَّد رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الالتزام بالتطعيم وإجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة.
وطالب السكان الذين أعمارهم من 12 عامًا فما فوق بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر".
يُشار إلى أن نحو 60 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة تلقوا جرعتَيْن من اللقاح.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
08:43 PM
"بينيت" يشدِّد على التطعيم والإجراءات الاحترازية
سجَّلت إسرائيل اليوم الثلاثاء أعلى حصيلة يومية في إصابات كورونا بواقع 11 ألف حالة جديدة، وسط انتشار متحور دلتا سريع الانتشار.
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بتسجيل 10947 إصابة جديدة، وكان أعلى معدل للإصابات قد سُجل يوم 18 يناير وبلغ حينها 10118 إصابة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وشدَّد رئيس الوزراء نفتالي بينيت على الالتزام بالتطعيم وإجراءات الحماية مثل ارتداء الكمامة.
وطالب السكان الذين أعمارهم من 12 عامًا فما فوق بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح "فايزر".
يُشار إلى أن نحو 60 في المئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة تلقوا جرعتَيْن من اللقاح.
، "دلتا" يضرب إسرائيل.. ويصيب 10118 شخصًا خلال يوم ،
المصدر : الخليج 365
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