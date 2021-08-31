محمد بن مسعود - الدمام - كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها ستسقط اسم البرازيلي بيتروس من كشوفات الفريق لمصلحة ابن جلدته انسيلمو. وبحسب تلك المصادر فإن الإدارة كانت تنوي إعارة الأرجنتيني بيتي مارتينيز لناد أرجنتيني لتسجيل انسيلمو بدلاً منه لكن اللاعب رفض. من جهة أخرى، دخلت إدارة نادي ضمك في مفاوضات لإقناع البرازيلي بيتروس بالتوقيع للفريق قبل نحو أربع ساعات من إغلاق الميركاتو. 31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 08:24 PM "النصر" يسجّل "انسيلمو" بدلاً من "بيتروس" "النصر" يسجّل "انسيلمو" بدلاً من "بيتروس" كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها ستسقط اسم البرازيلي بيتروس من كشوفات الفريق لمصلحة ابن جلدته انسيلمو. وبحسب تلك المصادر فإن الإدارة كانت تنوي إعارة الأرجنتيني بيتي مارتينيز لناد أرجنتيني لتسجيل انسيلمو بدلاً منه لكن اللاعب رفض. من جهة أخرى، دخلت إدارة نادي ضمك في مفاوضات لإقناع البرازيلي بيتروس بالتوقيع للفريق قبل نحو أربع ساعات من إغلاق الميركاتو. الكلمات المفتاحية ، ﻿"النصر" يسجّل "انسيلمو" بدلاً من "بيتروس" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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