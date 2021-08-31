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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.
وأكد أن هذا الاستهداف يعدّ اعتداء إرهابياً جباناً، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في اعتراض المسيّرة المفخخة الموجهة نحو المطار، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 08:23 PM
نوه بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة“الحجرف "يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الاستهداف الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها الدولي.
وأكد أن هذا الاستهداف يعدّ اعتداء إرهابياً جباناً، وجريمة حرب تعرّض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وأشاد بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية في اعتراض المسيّرة المفخخة الموجهة نحو المطار، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
، “الحجرف "يدين استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مطار أبها الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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