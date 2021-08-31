، إيران تهرب صواريخ إلى مليشياتها في سوريا داخل شاحنات خضار ،

محمد بن مسعود - الدمام - متوسطة المدى من طراز "بركان إتش 2"

نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر اليوم (الثلاثاء)، أن شحنة من الصواريخ الإيرانية دخلت من العراق إلى المليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور السورية مخبأة في شاحنات لنقل الخضار.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات التابعة لإيران تسلمت الصواريخ في محيط مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي.

وأضافت أن شحنة الصواريخ من نوع أرض - أرض متوسطة المدى دخلت المحافظة، وكان مكتوباً عليها باللغة الفارسية "بركان - إتش 2".

وبينت المصادر أن ثلاث شاحنات تحمل خضاراً وفاكهة قادمة من العراق توجهت إلى سوق الهال في الميادين، وأنزلت صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر الشاحنات وتتوجه إلى منطقة المزارع وهي أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين، وهناك أفرغت الشاحنات الأسلحة ضمن أنفاق متواجدة كان تنظيم "داعش" الإرهابي حفرها سابقاً، وحالياً تستخدمها الميليشيات.