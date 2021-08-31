- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر اليوم (الثلاثاء)، أن شحنة من الصواريخ الإيرانية دخلت من العراق إلى المليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور السورية مخبأة في شاحنات لنقل الخضار.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات التابعة لإيران تسلمت الصواريخ في محيط مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي.
وأضافت أن شحنة الصواريخ من نوع أرض - أرض متوسطة المدى دخلت المحافظة، وكان مكتوباً عليها باللغة الفارسية "بركان - إتش 2".
وبينت المصادر أن ثلاث شاحنات تحمل خضاراً وفاكهة قادمة من العراق توجهت إلى سوق الهال في الميادين، وأنزلت صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر الشاحنات وتتوجه إلى منطقة المزارع وهي أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين، وهناك أفرغت الشاحنات الأسلحة ضمن أنفاق متواجدة كان تنظيم "داعش" الإرهابي حفرها سابقاً، وحالياً تستخدمها الميليشيات.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 08:31 PM
متوسطة المدى من طراز "بركان إتش 2"إيران تهرب صواريخ إلى مليشياتها في سوريا داخل شاحنات خضار
نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مصادر اليوم (الثلاثاء)، أن شحنة من الصواريخ الإيرانية دخلت من العراق إلى المليشيات التابعة لإيران في محافظة دير الزور السورية مخبأة في شاحنات لنقل الخضار.
وأوضحت المصادر أن الميليشيات التابعة لإيران تسلمت الصواريخ في محيط مدينة الميادين بريف المحافظة الشرقي.
وأضافت أن شحنة الصواريخ من نوع أرض - أرض متوسطة المدى دخلت المحافظة، وكان مكتوباً عليها باللغة الفارسية "بركان - إتش 2".
وبينت المصادر أن ثلاث شاحنات تحمل خضاراً وفاكهة قادمة من العراق توجهت إلى سوق الهال في الميادين، وأنزلت صناديق خضار وفاكهة كنوع من التمويه، قبل أن تغادر الشاحنات وتتوجه إلى منطقة المزارع وهي أكبر تجمع للميليشيات في منطقة الميادين، وهناك أفرغت الشاحنات الأسلحة ضمن أنفاق متواجدة كان تنظيم "داعش" الإرهابي حفرها سابقاً، وحالياً تستخدمها الميليشيات.
، إيران تهرب صواريخ إلى مليشياتها في سوريا داخل شاحنات خضار ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تهرب صواريخ إلى مليشياتها في سوريا داخل شاحنات خضار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.