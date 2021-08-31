شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يقود صيانة القوارب على شواطئ البحر الأحمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أبدى صاحب ورشة صيانة قوارب "حسين فقية" فخره وسعادته بالعمل في مجال صيانة القوارب التي بدأ العمل فيها منذ عام 1409هـ.

وأضاف أن هذا العمل وفر له مصدر رزق ومكنه من افتتاح ورشته الخاص به، دون الحاجة لسؤال الأخرين، وذلك وفقا لـ"الإخبارية".

وأكد أنه امتلك خبرة في قيادة المراكب في البحر، وكيفية التصرف في المد والجزر، لافتا إلى أن الأعمال التي يقوم بها في الورشة متنوعة، ومتعلقة بالماكينات وأجزاء أخرى في المركب.