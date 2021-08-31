شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات": إذا كان المسافر أقل من 12عامًا فيشترط وجود تأمين يغطي مخاطر كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات أن "المسافر" إذا كان أقل من 12عامًا فيشترط وجود تأمين يغطي مخاطر فيروس كورونا الجديد.

وقالت "الجوازت" عبر حسابها على "تويتر": "إذا كان المسافر أقل من 12 عامًا يشترط وجود تأمين يغطي مخاطر فيروس كورونا الجديد وللتفاصيل يمكنك التواصل مع مجلس الضمان الصحي عبر مركز الاتصال الموحد 920001177".

وجاء ذلك ردًا على تساؤل "مغرد" مفاده: "حصلت أنا وزوجتي على جرعتين من اللقاح من السعودية لكن ابنتي البالغة من العمر 12.3 عامًا لم تحصل على التطعيم، نحن الآن في الهند عندما نعود إلى السعودية.. هل سيسمح لابنتي بالسفر معنا ؟".