شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يروي قصته مع أحد الفلل الكرتونية المتضررة بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى المواطن "عبدالرحمن" قصته مع أحد الفلل الكرتونية المتضررة في الرياض ووجود هبوط في الأرصفة والدرج والجدران، رغم أن المنزل لا يتعدى الـ 5 سنوات.

وقال "عبدالرحمن": "اشتريت المنزل قبل ظهور كود البناء وبدأت الأضرار تظهر على المنزل بعد عام من الشراء، أعطيتهم حينها الدفعة الأولى واشتريت البيت وأنا عمري 21 سنة والتزمت بما طلب مني من استشارات هندسية"، وفقًا لما جاء بـ "العربية".

فيما قال "المهندس خالد": "أن هذه الأضرار نتيجة ممارسات مستمرة من سنوات طويلة، لذلك انتقدنا ظاهرة البناء الفردي وغالبًا ما تغلب عليهم الاسترخاص ومواد رخيصة وفي الغالب يظل الخلل موجود والآن الذي يرغب بشراء يجب أن يكون فحص دقيق للمبنى".

وفيما يتعلق بكود البناء أضاف: "كود البناء إجراء حديث وأثره على جودة المباني سيظهر في المشاريع خلال الفترة القادمة ومن يريد أن يشتري في الوقت الحالي يتم فحص دقيق للمباني للتأكد من جودة المبنى".