شكرا لمتابعة خبر عن "الشؤون الإسلامية" تنفي وجود إصابات بـ"كورونا" بين المصلين في مساجد المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية؛ جراء عدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وأشارت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى حرص منسوبيها على سلامة وحماية مرتادي بيوت الله، كما أشادت بتطبيق مرتادي بيوت الله للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامة المصلين.

ودعت إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك بلبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.