التسجيل في نظام نور برقم الهوية والشروط والمتطلبات

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة نظام نور التعليمية الإلكترونية، آلية وطريقة التسجيل في نظام نور برقم الهوية، محددة مذلك اشتراطات ومتطلبات التسجيل.

ويهتم المواطنون بمعرفة رابط نظام نور برقم الهوية، لكي يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من متابعة المنهج التعليمي الخاص بهم ونتائجه بمختلف المراحل التعليمية.

التسجيل في نظام نور برقم الهوية

وأتاحت وزارة التعليم، لأولياء الأمور التسجيل في نظام نور باستخدام رقم الهوية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

- ادخل لمنصة نظام نور التعليمية من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني التالي (من هنا).

- انقر على رابط تسجيل ولي الأمر.

- كتابة سجل ولي الأمر.

- اكتب الاسم والبيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وكاملة.

- أضغط على «تسجيل طالب جديد».

- اكتب صلة القرابة بالطالب

- ادخل بيانات الطالب وتشمل تاريخ الميلاد ورقم الهوية.

- قم بتحديد صف الطالب.

- اكتب بيانات الطالب الشخصية وبيانات الاتصال والسكن.

- اختار المدرسة بحسب الإدارة التعليمية.

- قم بالنقر بالموافقة على الإقرار بصحة البيانات

شروط التسجيل في نظام نور الإلكتروني

وبينّت وزارة التعليم، أن هناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها لكي تتمكن من التسجيل في نظام نور وهي:

- أن يكون الطالب المتقدم في نظام نور التحق بروضة أطفال معترف بها ومعتمدة في السعودية.

- لابد من تقديم شهادة نمائية للطفل ويُثبت من خلالها قدراته النمائية ومهاراته.

- ينبغي حصوله على شهادة من قبل الروضة لكي تؤكد التحاقه بها.

- لابد من تعيين أمر توصية للطفل والتوقيع عليه من المحلق الثقافي السعودي.

- يلزم أن تكون الروضة تابعة لوزارة التعليم السعودية أما إذا كانت أجنبيه لابد من حصوله على شهادة تُبت المهارات النمائية من قبل المعلمين.

وأوضحت وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور وتتمثل في التالي:

- شهادة ميلاد الطالب / الطالبة وصورة منها.

- شهادة خاصة بالتطعيم وصورة منها.

- صورة شخصية للطالب وملف أخضر.

اقرأ أيضًا :

بدء التسجيل بخدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل

فور اعتمادها رسميًا.. «نور» يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

برقم السجل المدني.. طريقة التسجيل في نظام نور.. والاستعلام عن النتائج