الأرصاد: منطقتان تُسجلان «الأعلى ارتفاعًا» اليوم

الرياض - محمد عبدالله - حدد المركز الوطني للأرصاد، المنطقتين الأعلى حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء؛ حيث لامست منطقتا تبوك والمدينة المنورة 50 درجة مئوية.

وأضاف مركز الأرصاد، أن الأجواء ستكون حارة إلى شديدة الحرارة على المناطق الشرقية من سواحل تبوك والمدينة المنورة (من شرق ينبع إلى المناطق الجنوبية من تبوك)، وفق «الإخبارية».

وتوقع المركز أجواء حارة على أقصى المناطق الشمالية الشرقية، مع استقرار الأجواء ومعتدلة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية مع ظهور السحب الرعدية الركامية على مرتفعات جازان وعسير.

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