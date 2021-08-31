بسبب تعذر عودة معلميها.. توجيه باستثناء المدارس الأهلية والأجنبية من التعليم الحضوري

الرياض - محمد عبدالله - وجهت وزارة التعليم، المـدارس الأهليـة والعالميـة والأجنبيـة والمـدارس المطبقـة للـبرامج التعليميـة والمسـارات الدوليـة، بالاستفادة مـن المعلمين والمعلمـات لـديهم مـمـن لم تسـمـح لـهـم ظـروفهم بـالعودة للمملكـة عـن طـريـق تـقـديـم الـدروس التعليميـة والأنشطة المدرسـيـة عـن بـعـد عـبـر تلـك المنصـات الإلكترونيـة.

وأكدت وزارة التعليم، في تعميم صادر عنها اليوم، ضرورة اعتمـاد المنصـات الإلكترونيـة التابعـة للـوزارة أو المنصـات الإلكترونيـة الخاصـة بتلك المدارس، لتيسير الاسـتفادة من هؤلاء المعلمين، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1443 هـ.

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