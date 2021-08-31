ضبط مواطن بالشرقية استولى على 163 ألف ريال من مؤسسة منتحلًا صفة موظف حكومي

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، الثلاثاء، القبض على مواطن قام بعمليتي سرقة منتحلاً صفة موظف حكومي، واستولى على مبلغ (163,800) ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية الرائد محمد الدريهم، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة الظهران من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر قام بعمليتي سرقة منتحلاً صفة موظف حكومي، واستولى على مبلغ (163,800) ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

وأكد متحدث شرطة المنطقة الشرقية إيقاف المواطن واتُّخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

استحداث وظائف واتخاذ إجراءات لحماية الأعيان المدنية.. 15 قرارًا جديدًا لمجلس الوزراء