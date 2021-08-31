«تعليق التمائم».. توجيه من «الشؤون الإسلامية» بشأن خطبة الجمعة المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - خصصت وزارة الشؤون الإسلامية خطبة الجمعة المقبلة 26/1/1443هـ للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر.

وقالت عبر حسابها بموقع تويتر: «وجّه وزير الشؤون الإسلامية د.عبداللطيف آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد المساندة لها في جميع مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 26/1/1443هـ للحديث عن التحذير من تعليق التمائم التي يعتقد بعض الناس أنها تدفع العين وتمنع الضر».

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