ما موقف غير المحصنين من دخول المستشفيات؟.. «الصحة» توضح

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، الثلاثاء، إنَّ التحصين ليس شرطًا، لدخول المراجعين للمستشفيات أو المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة أو عيادات طبية تخصصية، لغرض صحي أو طبي.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة من أحد المستفيدين، عبر تويتر، أشار فيه المستفيد إلى أن بعض المستشفيات لا تسمح لغير المحصنين بالدخول.

وأعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، إعطاء أكثر من 37 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وحثت وزارة الصحة الجميع على التقيُّد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (224) حالة مؤكدة وتعافي(338) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3054) حالة، منها (907) حالات حرجة.

وأكدت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (544449) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (532850) حالة، فيما تم تسجيل (6) حالات وفاة ليصل الإجمالي (8545) حالة

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