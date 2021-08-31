«الوزراء» يوافق على نظامي التكاليف القضائية والتنفيذ أمام ديوان المظالم

الرياض - محمد عبدالله - وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على نظام التكاليف القضائية، ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار - الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25/4/1438هـ - وذلك على النحو الوارد في القرار و إلغاء اللجنة الوطنية للتنوع الأحيائي الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17/8/1429هـ.

وتضمن اجتماع مجلس الوزراء الموافقة عدة قرارات أخرى منها الموافقة على نظام التكاليف القضائية والموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم والموافقة على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني.

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