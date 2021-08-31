«الشؤون الإسلامية»: لم نغلق أي مسجد خلال 4 أيام.. ولم نرصد أي إصابة بكورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية، الثلاثاء، عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية لعدم رصد أي حالة إصابة كورونا بين صفوف المصلين.

وأشادت وزارة الشؤون الإسلامية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامتهم.

ودعت الوزارة، إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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