تردد قنوات عين لمتابعة دروس العام الدراسي الجديد 1443هـ

الرياض - محمد عبدالله - تعتبر قنوات عين التعليمية من الأدوات الدراسية الهامة التي تعتمد عليها وزارة التعليم للمساعدة مع منصة مدرستي الطلبة على التحصيل والدرس من خلال توفير الشرح عبر مجموعة من المعلمين والمعلمات.

وتمكن الطلبة في المراحل المختلفة من متابعة بث قنوات العين على القمر الصناعي نايل سات في المواعيد التي يتم الإعلان عنها على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويمكن كذلك متابعة آخر الدروس وأخبار قنوات عين من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي بالدخول إليها عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وشاركت قناة عين، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، تغريدة أوضحت دعت من خلالها متابعة دروس يوم الثلاثاء من الأسبوع الأول للمرحلة الابتدائية والتربية الخاصة والتعليم المستمر و روضتي.

ويهتم الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن تردد قنوات عين الجديد للعام 1443 هـ مع الاستعدادات المكثفة لبدء العام الدراسي الجديد في السعودية، كونها أحد المنصات المعتمدة للدروس التعليمية المباشرة.

وكانت وزارة التعليم، في وقت سابق، أوضحت بأنه سوف يتم بث الدروس الخاصة بالطلاب للمراحل التعليمية المختلفة مباشرة عبر قنوات عين، وقد تم تحديد أوقات بث للدروس المباشرة على القناة لكل مرحلة تعليمية على حده.

ودعت وزارة التعليم جميع الطلاب المقيدين بالمراحل الدراسية المختلفة تنزيل تردد قناة عين، حتي يتم متابعة جميع المقررات الدراسية ومتابعة الدروس المباشرة أولاً بأول، ويمكن تحديث تردد قنوات عين التعليمية كالتالي:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد 12437

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

الاستقطاب أفقي

كما يمكن للطلاب والطالبات من متابعة قنوات عين على منصة يوتيوب لمشاركة محتوى الفيديو، وذلك من خلال والصفحة الخاصة بقناة عين على الموقع لمراحل الدراسة المختلفة والتي يتم بث الدروس على القناة مباشرة ويمكن الرجوع إليها في أي وقت.

ويتم بث الدروس والشرح أكثر من مرة على مدار اليوم حتى يختار الطالب ما يناسبه من وقت كما يتم رفع الدروس على موقع يوتيوب وحساب قناة عين للمتابعة المستمرة من الطلبة للدروس.

ولمتابعة الدروس للمراحل الدراسية المختلفة عبر حساب شبكة قنوات عين التعليمية من خلال صفحتها الرسمية على منصة يوتيوب، يمكن للطلاب الدخول لها مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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