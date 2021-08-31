موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 91 لعام 1443

الرياض - محمد عبدالله - يحتفل المواطنون بإجازة العيد الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، يوم الخميس الذي يحل في 09/23 /2021 ميلاديًا الموافق 16/ 02 /1443 هجريًا، وفق تقويم أم القرى.

ويبحث الآلاف من موظفي القطاع العام والخاص بالمملكة عن موعد اجازة اليوم الوطني السعودي 2021 والذي يحمل رقم 91؛ حيث إنه في اليوم الوطني السعودي يتم منح كل العاملين بالدولة إجازة مدفوعة الأجر؛ ليقضوا هذا اليوم مع أفراد عائلاتهم.

ووفقًا لنظام العمل والإجازات في المملكة وكما هو موضح في المادتين 127 و 128 من لوائح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ فإن أجازة اليوم العيد السعودي 2021 يومًا واحدًا فقط هو يوم 23 من شهر سبتمبر من كل عام .

ما هو موعد إجازة العيد الوطني 2021

ونظرً إلى أن هذا اليوم من العام الجاري سوف يكون يوم الخميس ؛ فإن الإجازة سوف تكون يوم الخميس 23-9-2021 ، مع ضم إجازتي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة عمل رسمية أسبوعية.

ووفقًا لما سبق فسيعود الموظفين إلى العمل مرة أخرى بعد اجازة العيد الوطني السعودي وكذلك الطلاب إلى المدارس أبضًا في تمام يوم الأحد الموافق (26-9-2021م) والموافق 19-2-1443هـ

موعد اليوم الوطني 2021 بالهجري

ولا يفصلنا عن الاحتفال باليوم الوطني السعودي 2021 سوى أيام على حلول ذكرى مناسبة العيد الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية في الخميس الموافق (٢٣/٩/٢٠٢١) ميلاديًا الموافق يوم (١٦/٢/١٤٤٣) هجرية، السادس عشر من شهر صفر من العام الهجري الجاري 1443 هـ.

ويبدء جميع أبناء المملكة مع حلول أول أيام شهر سبتمبر في الاستعداد للاحتفال بهذه الذكرى الوطنية المهمة التي قد كانت فعليًا نقلة غير مسبوقة في تاريخ المملكة، ولذلك ؛ فإن يوم المملكة الوطني هو بطبيعة الحال أهم مناسبة وطنية داخل الدولة السُّعُودية، حيث يتم الاحتفال بذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبد العزيز السعودي المؤسس «رحمه الله».

هوية اليوم الوطني السعودي 91

وكانت الهيئة العامة للترفيه، قد أطلقت، هوية اليوم الوطني الـ91 تحت شعار «هي لنا دار»، وذلك ضمن إطار دور الهيئة في توحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية.

وكشفت هيئة الترفيه، أن هوية اليوم الوطني استلهمت من ثقافة الأنسنة التي تنعكس بوضوح على المشاريع الضخمة التي راهنت عليها المملكة في رؤيتها الطموحة 2030، التي تحظى بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويقودها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ودعت الهيئة جميع الجهات إلى استخدام وتوحيد الهوية الخاصة باليوم الوطني الـ 91، عبر إدراجها في مختلف التطبيقات المستخدمة للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، حيث يمكن تحميلها من خلال الدخول إلى الرابط التالي (من هنا)

شعار اليوم الوطني السعودي 91

وصممت العناصر الأساسية لهوية شعار اليوم الوطني السعودي الـ91 من هذه المشاريع التي تعد مصدر إلهام لكل فنان معاصر، واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان الذي له دور فعال في تحقيق الرؤية.

وبينّت الترفيه، أن الشعار اللفظي استلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون «لنا دار»، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأضافت الهيئة، أن السعوية أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانيات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم شعار الاحتفال باليوم الوطني 91 الفني من خريطة المملكة العربية السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي.

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