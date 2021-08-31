السعودية : إحباط تهريب 490 كلجم حشيش و1.5 مليون قرص إمفيتامين

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، فقد تمكّنت الدوريات البرية بمنطقتي جازان وعسير من إحباط محاولة تهريب (29) طنًّا من مادة القات المخدر، و(490) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، كما تمكّنت الدوريات البحرية بجازان وتبوك والمنطقة الشرقية من إحباط محاولات تهريب (1.526.952) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، منها (723.210) بمنطقة جازان، و(232.742) بمنطقة تبوك، و(571.000) بالمنطقة الشرقية، وقد تم بفضل الله القبض على المتورطين في ذلك وعددهم (27) متهمًا، (12) مواطنا، و(15) من مخالفي نظام أمن الحدود، بينهم (8) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية المصرية، و(3) من الجنسية الإثيوبية.
وأوضح العقيد القريني أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المهربات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات.
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رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية