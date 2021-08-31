أبها : الحميدي يواصل جولات معالجة التشوه البصري

وشملت الجولة التفقدية الوقوف على عدد من الطرق المحورية و المرافق العامة.
وشدد الحميدي خلال جولته على تكثيف الرقابة الميدانية لضبط المخالفات ومعالجة الطرق والأرصفة المتهالكة وتكثيف الحملات لرصد المخالفات وإزالتها فورا .
و حث الحميدي المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة لتحقيق أهداف مبادرة رصد التشوهات البصرية و معالجتها ، عبر حملة (#صور_وأرسل) والتي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية للارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة.
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