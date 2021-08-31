الظهران: ضبط سارق انتحل صفة موظف حكومي

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية الرائد محمد الدريهم بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة الظهران من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر قام بعمليتي سرقة منتحلاً صفة موظف حكومي، واستولى على مبلغ (163,800) ريال من إحدى مؤسسات القطاع الخاص، وقد جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.



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