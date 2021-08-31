السعودية | «السجن عامين وغرامة نصف مليون ريال».. النيابة العامة تحذر من التعدي على الخطوط الحديدية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

حذرت النيابة العامة من التعدي على خطوط القطارات، وأكدت أن التعدي على الخطوط الحديدية جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين.

التعدي على الخطوط الحديدية جريمة

وقال الحساب الرسمي للنيابة على «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إن التعدي على الخطوط الحديدية جريمة، تصل عقوباتها إلى السجن لمدة عامين، وغرامة تصل إلى «٥٠٠.٠٠٠» ريال، وتابعت: “التزامك بالقوانين وإرشادات السلامة، وتجنبك العبث بالخطوط الحديدية أسلم لك”.