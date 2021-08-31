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أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء)، أنها ستسمح لمكتب النيابة العامة باستجواب الوزراء، وكبار المسؤولين، الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات؛ وذلك تعزيزًا لمبدأ المحاسبة.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن مرسوم رئاسي، أنه يمكن للنائب العام تلقي الشكاوى من أي مسؤول رسمي، وأن هذه الشكاوى ستحال للتحقيق بالتنسيق مع حكومة الإمارات الاتحادية.
وبين أن المرسوم يسمح أيضاً للنائب العام بحظر سفر المسؤولين الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة.
ومن الممكن بالفعل استجواب الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات، لكن الخطوة تهدف إلى إعطاء دفعة للعملية القضائية لتعزيز المحاسبة.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 06:45 PM
حظر سفر الأشخاص الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورةالإمارات تسمح لـ"النيابة" بالتحقيق مع الوزراء والمسؤولين إذا ارتكبوا مخالفات
أعلنت الإمارات اليوم (الثلاثاء)، أنها ستسمح لمكتب النيابة العامة باستجواب الوزراء، وكبار المسؤولين، الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات؛ وذلك تعزيزًا لمبدأ المحاسبة.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي نقلاً عن مرسوم رئاسي، أنه يمكن للنائب العام تلقي الشكاوى من أي مسؤول رسمي، وأن هذه الشكاوى ستحال للتحقيق بالتنسيق مع حكومة الإمارات الاتحادية.
وبين أن المرسوم يسمح أيضاً للنائب العام بحظر سفر المسؤولين الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم عند الضرورة.
ومن الممكن بالفعل استجواب الوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات، لكن الخطوة تهدف إلى إعطاء دفعة للعملية القضائية لتعزيز المحاسبة.
، الإمارات تسمح لـ"النيابة" بالتحقيق مع الوزراء والمسؤولين إذا ارتكبوا مخالفات ،
المصدر : الخليج 365
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