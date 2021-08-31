محمد بن مسعود - الدمام - المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.

وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.

وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

أسماء قادة طالبان في الحكومة الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخلية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-31 نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.

وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.

وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب. 31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 06:11 PM المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.

وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.

وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.

، أسماء قادة طالبان في الحكومة الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخلية ،

المصدر : الخليج 365

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