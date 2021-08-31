- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.
وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.
وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.
وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.
أسماء قادة طالبان في الحكومة الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخليةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-31
نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.
وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.
وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.
وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
06:11 PM
المشاورات انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب
نقلت وسائل إعلامية عن مصدر رفيع في حركة "طالبان" أسماء بعض قادة الحركة الذين سيتولون حقائب محورية في حكومة "طالبان" المرتقبة.
وحسب المصدر، فإنه تم تعيين الملا عبدالغني برادر آخوند وزيرًا للخارجية، فيما حصل الملا يعقوب أخوند، نجل مؤسس الحركة، على منصب وزير الدفاع.
وأضاف المصدر، أن خليفة حقاني، نجل أحد أبرز قادة "طالبان" جلال الدين حقاني، مسك مفاتيح وزارة الداخلية.
وأكد المصدر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة قد انتهت وسيتم الإعلان عن نتائجها في وقت قريب.
، أسماء قادة طالبان في الحكومة الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخلية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر أسماء قادة طالبان في الحكومة الجديدة.. "برادر" للخارجية و"يعقوب" للدفاع و"حقاني" للداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.