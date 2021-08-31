شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة أمريكا بالمملكة تدين استهداف الحوثيين لمطار أبها الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت بعثة الولايات المتحدة لدى المملكة ، بشدة الهجوم الأخير الذي شنه الحوثيون على أبها ومطارها المدني ، وبحسب ما ورد أسفر الهجوم عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

وقالت السفارة في بيان صدرعنها : نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والتام. لقد هدد هذا الهجوم الفظيع الأرواح والبنية التحتية وآفاق السلام والاستقرار في اليمن.

ودعت السفارة في بيانها الحوثيين إلى وقف العنف والمشاركة البناءة مع المبعوثين الخاصين للأمم المتحدة والولايات المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن.

وقالت:لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها الإستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة ، إضافة الى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.