عاجل : «التحالف» يدمر منصة الصواريخ التى استهدف مطار أبها اليوم 

وقال "التحالف"، إن عملية الاستهداف نُفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة وشيكة، و التدمير شمل القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات الإطلاق.

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية باليمن ، تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من صنعاء، وهى المنصة التى استخدمت في المحاولتين العدائية لاستهداف مطار أبها الدولي.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع