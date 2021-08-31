شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 224 إصابة جديدة بكورونا و 338 حالة تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الصحة الجميع على التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا, مشيرة إلى أن متحورات كورونا سريعة الانتشار وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها بإذن الله.

وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (224) حالة مؤكدة وتعافي(338) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3054) حالة منها (907) حالات حرجة, مبينة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (544449) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (532850) حالة, فيما تم تسجيل (6) حالات وفاة ليصل الإجمالي (8545) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).