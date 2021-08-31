الكويت والبحرين تدينان بأشد العبارات استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية مطار أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - واس

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مطار أبها الدولي بطائرتين مسيرتين.

ممارسات عدوانية

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم بأن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف أمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

تضامن الكويت مع السعودية

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

البحرين تدين استهداف مطار أبها

كما أدانت مملكة البحرين الهجمات الإرهابية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، واستنكرت بشدة إطلاق طائرتين مسيرتين تجاه مطار مدني، مما يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا للقانون الدولي الإنساني وجميع الأعراف الدولية، مشيدةً بيقظة وكفاءة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين المسيرتين وتدميرهما.

موقف البحرين الثابت بجانب المملكة

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية موقف مملكة البحرين الثابت والداعم بقوة لجهود المملكة العربية السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها، وتأييدها التام لما تتخذه من تدابير للتصدي للأعمال والمحاولات العدائية التي تنفذها ميليشيا الحوثي الإرهابية على الأراضي السعودية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة وشجب مثل هذه الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف المنشآت والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية.



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