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الرياض تسجل 73 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 907

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

الرياض تسجل 73 إصابة كورونا جديدة والحالات الحرجة 907

إجمالي المصابين 544449 تعافى منهم 532850

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (338) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (532850) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (3054) حالة من بينها (907) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (544449) حالة، توفي منهم (8545) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (224) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 73، منطقة مكة المكرمة 34، المنطقة الشرقية 20، منطقة القصيم 16.

كما تم تسجيل عدد من الحالات المتفرقة كما يلي:

كورونا
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