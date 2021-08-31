التحالف : تدمير منصة إطلاق المسيرتين المستخدمتين في استهداف مطار أبها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أنه تم تدمير منصة الإطلاق التي استخدمت في المحاولتين العدائيتين لاستهداف مطار أبها الدولي اليوم كما تم تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيّرة المفخخة من صنعاء.

وقال التحالف إن عملية الاستهداف نُفذت أثناء التجهيز لعملية عدائية بطائرة مسيرة مفخخة وشيكة، مشيرًا إلى أن عملية التدمير شملت القضاء على العناصر الإرهابية المسؤولة عن عمليات الإطلاق.

استهداف مطار أبها

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، العميد الركن تركي المالكي، صرح بأنه تم إحباط محاولة ثانية لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، (31 أغسطس 2021م) عند الساعة 09:06 من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باستخدام طائرة مسيّرة (مفخخة).

وأضاف أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار ووقوع عدد (8) إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

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