السعودية | السفارة الأميركية بالسعودية: على الحوثيين وقف هجماتهم ضد المدنيين

شكرا لقرائتكم السفارة الأميركية بالسعودية: على الحوثيين وقف هجماتهم ضد المدنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دانت السفارة الأميركية في السعودية، اليوم الثلاثاء، "الهجوم الفظيع" الذي شنه الحوثيون على مطار أبها.

ودعت الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين والعمل على إيجاد حل دبلوماسي للصراع في اليمن.

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وأضافت البعثة الأميركية في بيان لها أن "الهجوم على مطار أبها هدد الأرواح والبنية التحتية وآفاق السلام والاستقرار في اليمن".

وأكدت التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة.

وفي وقت سابق، أفاد تحالف دعم الشرعية باليمن، بتدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء.

وأضاف التحالف أن منصة الإطلاق التي دمرها في صنعاء استخدمت لإطلاق المسيرتين على مطار أبها.

وأكد التحالف استهداف منصة الإطلاق في صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة، مشيراً إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولين.

وكانت الدفاعات السعودية قد اعترضت في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، مسيّرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أن وجود 8 إصابات وفقاً للمعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها وتناثر الشظايا.

كما أوضح أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على المطار تشير لتضرر طائرة مدنية من طراز (320)، وتهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأضاف أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، يمثل جريمة حرب".