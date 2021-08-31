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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية؛ لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، لافتة إلى حرص منسوبيها على سلامة وحماية مرتادي بيوت الله.
وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي بيوت الله للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامة المصلين كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك بلبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في جهودها لتقديم الخدمات لمرتادي بيوت الله للوقاية من فيروس كورونا، إضافة لما تقدمه من برامج دعوية وحملات توعوية في المساجد ومن خلال منصات الوزارة الرقمية؛ تحقيقاً لرسالتها السامية في خدمة المجتمع، وتعزيز الأمن الصحي تنفيذاً لتعليمات الجهات الصحية.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 05:40 PM
خلال الأيام الأربعة الماضية.. واستمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة"الشؤون الإسلامية": لا إصابات بـ"كورونا" بين المصلين في مساجد المملكة
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عدم إغلاق أي مسجد خلال الأيام الأربعة الماضية؛ لعدم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، لافتة إلى حرص منسوبيها على سلامة وحماية مرتادي بيوت الله.
وأشادت الوزارة بتطبيق مرتادي بيوت الله للإجراءات المتخذة والتي تهدف إلى سلامة المصلين كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات الخاصة والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك بلبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في جهودها لتقديم الخدمات لمرتادي بيوت الله للوقاية من فيروس كورونا، إضافة لما تقدمه من برامج دعوية وحملات توعوية في المساجد ومن خلال منصات الوزارة الرقمية؛ تحقيقاً لرسالتها السامية في خدمة المجتمع، وتعزيز الأمن الصحي تنفيذاً لتعليمات الجهات الصحية.
، "الشؤون الإسلامية": لا إصابات بـ"كورونا" بين المصلين في مساجد المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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