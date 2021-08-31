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تصدرت تمور المجدول والصقعي اليوم مبيعات مهرجان بريدة للتمور، بعد تضاعف الكميات المعروضة والمباعة في ساحة التمور، وشهدت إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين وتجار التمور.
وبلغ سعر التمر من نوع "المجدول" بين 150 إلى 350 ريالاً لعبوة 3 كيلوجرامات، بينما بلغ سعر التمر الصقعي بين 80 إلى 300 ريالاً.
ويعتبر هذين النوعين من التمور محط إعجاب ومقصد الكثير من المستهلكين والمتسوقين من داخل المملكة وخارجها؛ لما تمتاز به من جودة عالية وقيمة غذائية، حيث نجحت المملكة على مر العصور في تحويل التمور النادرة من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي مهم.
ويشهد مهرجان بريدة للتمور يوميًا توافد عدد كبير من المركبات المحملة بمئات الأطنان من التمور التي تتجاوز 45 صنفًا من التمور.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 05:27 PM
بعد تضاعف الكميات المعروضة والمباعة في الساحة"المجدول" و"الصقعي" يتصدران مبيعات التمور ببريدة
تصدرت تمور المجدول والصقعي اليوم مبيعات مهرجان بريدة للتمور، بعد تضاعف الكميات المعروضة والمباعة في ساحة التمور، وشهدت إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين وتجار التمور.
وبلغ سعر التمر من نوع "المجدول" بين 150 إلى 350 ريالاً لعبوة 3 كيلوجرامات، بينما بلغ سعر التمر الصقعي بين 80 إلى 300 ريالاً.
ويعتبر هذين النوعين من التمور محط إعجاب ومقصد الكثير من المستهلكين والمتسوقين من داخل المملكة وخارجها؛ لما تمتاز به من جودة عالية وقيمة غذائية، حيث نجحت المملكة على مر العصور في تحويل التمور النادرة من منتج زراعي شعبي إلى منتج اقتصادي مهم.
ويشهد مهرجان بريدة للتمور يوميًا توافد عدد كبير من المركبات المحملة بمئات الأطنان من التمور التي تتجاوز 45 صنفًا من التمور.
، "المجدول" و"الصقعي" يتصدران مبيعات التمور ببريدة ،
المصدر : الخليج 365
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