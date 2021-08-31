- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
عقد جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي بالدول الأعضاء "عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.
جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات الإعلامية الخليجية الأعضاء بالجهاز، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، والجهاز.
وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الرابع خلال العام الجاري 2021 من برامج تدريبية، إضافة إلى الخطة التدريبية للعام المقبل 2022، باستعراض ما قدم من مقترحات.
وأكدت مديرة الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون الإعلام البحرينية، جنان عباس، ممثلة لمملكة البحرين، دولة رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، خلال الاجتماع؛ على الدور الريادي لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في مجال التدريب الإعلامي، والمساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية بدول مجلس التعاون، في إطار استراتيجية العمل الإعلامي الخليجي المشترك.
وأقرّ الاجتماع الخطة التدريبية للعام 2022، والمشتملة على التنوع الاحتياج التدريبي الفعلي لمتطلبات الإعلام، ومواجهة المستقبل وتأهيل شباب وشابات الخليج العاملين في المجال الإعلامي بمساراته كافة.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443 05:24 PM
"عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي"إذاعة وتلفزيون الخليج" يعقد اجتماعه الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي
عقد جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لدول مجلس التعاون، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي بالدول الأعضاء "عن بُعد" عبر تقنية الاتصال المرئي.
جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئات الإعلامية الخليجية الأعضاء بالجهاز، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، والجهاز.
وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماع الرابع خلال العام الجاري 2021 من برامج تدريبية، إضافة إلى الخطة التدريبية للعام المقبل 2022، باستعراض ما قدم من مقترحات.
وأكدت مديرة الموارد البشرية والمالية بوزارة شؤون الإعلام البحرينية، جنان عباس، ممثلة لمملكة البحرين، دولة رئاسة الدورة الحادية والأربعين لمجلس التعاون، خلال الاجتماع؛ على الدور الريادي لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في مجال التدريب الإعلامي، والمساهمة في تطوير الكوادر الإعلامية بدول مجلس التعاون، في إطار استراتيجية العمل الإعلامي الخليجي المشترك.
وأقرّ الاجتماع الخطة التدريبية للعام 2022، والمشتملة على التنوع الاحتياج التدريبي الفعلي لمتطلبات الإعلام، ومواجهة المستقبل وتأهيل شباب وشابات الخليج العاملين في المجال الإعلامي بمساراته كافة.
، "إذاعة وتلفزيون الخليج" يعقد اجتماعه الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "إذاعة وتلفزيون الخليج" يعقد اجتماعه الخامس لمسؤولي التدريب الإعلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.