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لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.

ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".

وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.

لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-31

أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.

ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".

وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443

04:35 PM

أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.

ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".

وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.

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، لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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