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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.
ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".
وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.
لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-31
أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.
ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".
وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.
31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
04:35 PM
أعلن نادي الطائي، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط عبدالكريم القحطاني.
ورحّب الطائي بالقحطاني من خلال حسابه الرسمي في "تويتر" قائلًا: "أهلًا بنجمنا عبدالكريم القحطاني في كتيبة فارس الشمال".
وسبق للقحطاني "28 عامًا" أنْ مثّل أندية: الهلال، الرائد، الفيحاء، الوحدة.
، لاعب الهلال السابق "القحطاني".. يوقع للطائي ،
المصدر : الخليج 365
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