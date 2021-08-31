شكرا لمتابعة خبر عن المياه الوطنية ومعهد إدارة المشاريع PMI يبرمان مذكرة تفاهم للتعاون ونقل وتوطين المعرفة المهنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أبرمت شركة المياه الوطنية ومعهد إدارة المشاريع PMI، مذكرة تفاهم للتعاون ونقل وتوطين المعرفة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة المشاريع، وذلك برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الموكلي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بمقر وزارة البيئة اليوم الثلاثاء 31 أغسطس، حيث مثّل الشركة المهندس منصور بن محمد أبوثنين نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية للمشاريع والخدمات الفنية ونائب رئيس الشركة لدعم الأعمال التشغيلية، ومثّل معهد إدارة المشاريع PMI المهندس بدر بو رشيد رئيس فرع معهد إدارة المشاريع بالسعودية، وذلك بحضور كبار موظفي شركة المياه الوطنية ومعهد PMI.

وأوضح المهندس منصور أبوثنين، أن مذكرة التفاهم تأتي كإحدى المبادرات التي تبنتها الشركة تستهدف تطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة المشاريع، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في رفع مستوى المعرفة وتأهيل منسوبي قطاع المشاريع والخدمات الفنية بشركة المياه الوطنية بمناطق المملكة المختلفة، وذلك من خلال عقد عدد من الدورات المتخصصة التي تؤهلهم للحصول على شهادات مهنية معتمدة في مجال إدارة المشاريع وصناعة التشييّد، مما سينعكس – بإذن الله - على إنجاز مشاريع الشركة حسب الخطط الموضوعة لها، وبالجودة المطلوبة، ووفقًا للمواصفات المعتمدة.

كما بيّن المهندس أبوثنين أن هذه المذكرة تعزز علاقات التعاون بين الطرفين لتحقيق الشراكة الاستراتيجية المثمرة من خلال وضع إطار للعمل المشترك، وإيجاد سبل التعاون حاليًا ومستقبلًا في المجالات العلمية والعملية المختلفة، لتبادل الخبرات والاستفادة من الدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي، كما سيكون لها دورًا فاعلًا في ربط مدراء المشاريع في الشركة بقنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي، استنادًا إلى ما لدى المعهد من خبرات عالمية، ومنهجيات أثبتت فعاليتها على مدى العقود الماضية.