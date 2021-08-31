شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على المملكة، متوقعا هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة في حين يبقي الطقس شديد الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.