شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصص نجاح لمشاريع أسسها مواطنين حفظت حقوق ‎الملكية الفكرية وتقدر قيمتها السوقية بالملايين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت الدكتورة لمياء العبدالكريم أن هناك قصص نجاح سعودية عديدة لمشاريع حفظت حقوق الملكية الفكرية ، وتقدر قيمتها السوقية بالملايين.

وأوضحت أن هناك شركات محلية أطلقها شباب سعودي وتقدر قيمتها السوقية بالملايين مثل شركة بيتابس بمرجعية فوربس ، وهي شركة مثالية وناجحة في مجال عمليات المدفوعات الإلكترونية، عبدالعزيز فهد الجوف رجل أعمال سعودي محب لخوض المخاطر التجارية

وأضافت الشركة الثانية "شركة يوتيرن الترفيهية" أسسها المهندس قسورة الخطيب، والشركة الثالثة "منصة مرني" المتخصصة بربط المستخدمين المحتاجين لأي خدمة مرتبطة بالنقل والمساعدة على الطريق مع مزودي الخدمة أسسها الشاب سلمان محمد سليمان السحيباني.