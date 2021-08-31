شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" توضح تفاصيل الحالة المناخية السائدة خلال فصل الخريف بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المركز الوطني للأرصاد الحالة المناخية السائدة خلال فصل الخريف على المملكة لعام 1443هـ.

وكشف المركز التوقعات الفصلية لخريف هذا العام تشير لمعدلات درجات حرارة سطحية أعلى من المعدل على أجزاء المملكة بمقدار درجة مئوية للمناطق الواقعة شمال وغرب المملكة والجزء الشمالي من المنطقة الشرقية وبمقدار نصف درجة أعلى من المعدل على باقي مناطق.

أما عن الأمطار، فتشير التوقعات الفصلية لخريف لهذا العام احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة فيما عدا بعض المناطق والتي يتوقع بأن تكون أعلى من المعدل مثل منطقة الرياض والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك و المدينة المنورة و الشرقية.