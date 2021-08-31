شكرا لمتابعة خبر عن إلقاء مياه الصرف في الأوساط المائية مخالفة تستوجب المساءلة والتغريم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أن إلقاء مياه الصرف في الأوساط المائية مخالفة تستوجب المساءلة والتغريم وفقاً للائحة حماية الأوساط المائية.

وأكد المركز أنه يحظر إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات السائلة غير معالجة أو تصريفها أو حقنها في الآبار الجوفية، أو في أي وسط بيئي، أو في أي منطقة من مناطق المنكشفات الصخرية للطبقات المائية لأي سبب كان.

ويعاقب مرتكب هذه المخالفة بغرامة تتراوح من 10,000 إلى 20,000,000ريال حسب كمية مياه الصرف ومقدار التلوث والمدة والمنطقة المتأثرة.

ويأتي ذلك مع إلزام المخالف بإيقاف الصرف ومعالجة الأضرار ودفع التعويضات ، بالإضافة إلى إحالة مخالفات الجرائم البيئية إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق والادعاء فيها.