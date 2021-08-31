شكرا لمتابعة خبر عن سمو أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على سمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العصر اليوم , صلاة الميت على صاحبة السمو الأميرة جواهر بنت عبدالعزيز بن عبدالله بن جلوي - رحمها الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.

وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله وصاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد وصاحب السمو الملكي الأمير حسام بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز.

كما أدى الصلاة إخوة الفقيدة أصحاب السمو الأمراء ( سلطان ، وخالد ، وجلوي ، وفهد ، ومحمد ) وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.