شكرا لمتابعة خبر عن مركز الأرصاد يكشف عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن مدن المملكة الأعلى حرارة اليوم الثلاثاء، موضحا أن درجة الحرارة في القيصومة وحفر الباطن وصلت إلى47.

وأشار مركز الأرصاد إلى أن الرياض وينبع سجلتا 46، بينما الأحساء 45.8، والدمام بلغت 45.4، فيما سجلت العلا ورفحاء وبريدة 45.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جيزان وعسير تمتد إلى منطقة نجران ومرتفعات الباحة ومكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة، بينما يكون الطقس مستقر على باقي أجزاء المملكة.