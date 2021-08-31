شكرا لمتابعة خبر عن هيئة النقل تحذر من التعدي على السياج الحديدي للقطار وتوضح خطورته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت الهيئة العامة للنقل من التعدي على السياح الحديدي للقطار ، مؤكدة على ضرورة أن الالتزام بالأنظمة.

وقالت الهيئة أن "إيقاف قطار واحد بسبب تعديك على السياج الحديدي للقطار قد يتسبب في تحريك آلاف الشاحنات التي ستؤثر على البيئة وتزيد من انبعاثات الكربون.. لذا ابتعادك عن الخطوط الحديدية والتزامك بالأنظمة ‎أسلم لك وللبيئة".

وأعادت الهيئة نشر فيديو توعوي للخطوط الحديدية يوضح خطورة عبور سياج الخطوط الحديدية، واصفة من يبادر بمثل هذه التصرفات بأنه شخص "غير طبيعي".