شكرا لمتابعة خبر عن رفع عقوبة إهمال وثائق السفر إلى 100 ألف ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تعديلات نظام وثائق السفر الذي أقره مجلس الوزراء، عن رفع الغرامة على المخالفين إلى 100 ألف ريال كحد أعلى.

وجاء ذلك بدلا من الحد الأعلى السابق المقدر بـ5 آلاف ريال، مع رفع مدة المنع من السفر إلى 5 سنوات كحد أعلى، بدلا من المدة السابقة المقدرة بـ3 سنوات، وفقًا لـ " عكاظ".

وتتضمن العقوبات المستحدثة كل من قام بالإضافة أو الحذف أو التغيير في معلومات جواز سفره أو تذكرة مروره، أو إتلافه المتعمد أو تحريفه أو تغيير صورته الشخصية.

ويشمل من قام بالإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور، مع من ساهم مع غيره عمدا في استعمال جواز سفره بصورة غير مشروعة أو بيع أي منهما.

كما ستشمل الغرامات والعقوبات كل من حاول استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور تعود إلى الغير، وكذلك مغادرته المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة، وكذلك مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر (وتستثنى الأعذار المقبولة).