شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق صالون تجميل نسائي غير مرخص بعتيبية مكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت وحدة الرّقابة النسائية بأمانة العاصمة المقدسة من إغلاق صالون تجميل نسائي غير مرخص ضِمن نطاق بلدية العتيبية الفرعية بمكة المكرمة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة انه تم ضبط عِدَّة مُخالفات بالصالون كان من أبرزها: عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم استخراجالشهادات الصحية، واستخدام الموقع سكناً للعاملات، بالإضافة إلى تدني في مستوى نظافة المُعِدّات.

وأضافت أنها تواضل الجولات الرقابيِّة على المنشآت النسائية للكشف على الأدوات المستخدمة وطُرق تعقيمها، والتأكُّد من وجود التراخيص اللازمة والشهادات الصحية للعاملات وخلوهن من الأمراض، وتطبيق العقوبات على جميع المخالفين.