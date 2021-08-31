الإخبارية: حركة مطار أبها الدولي تسير بشكل طبيعي رغم محاولة الاعتداء الحوثية

الرياض - محمد عبدالله - لم تتأثر حركة الطيران في مطار أبها الدولي، عقب اعتراض تحالف دعم الشرعية لطائرة حوثية مسيرة وتناثر شظاياها، مما أدى إلى تضرر طائرة مدينة.

وذكرت قناة الإخبارية نقلا عن مراسلها، أن الحركة طبيعية في صالات مطار أبها الدولي.

كان تحالف دعم الشرعية أعلن اليوم اعتراض مسيرة حوثية استهدفت مطار أبها الدولي، في ثاني استهداف للماطر خلال 24 ساعة.

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