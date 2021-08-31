«التحالف» ينشر صورًا لأول مرة من آثار الهجوم الحوثي على مطار أبها

الرياض - محمد عبدالله - نشر تحالف دعم الشرعية، الثلاثاء، صورًا لآثار إحباط الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف، أنه نتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل الحرم الداخلي للمطار، مما أدى إلى وقوع 8 إصابات لعاملين بإحدى الشركات العاملة بالمطار.

وأشار إلى تضرر إحدى الطائرات المدنية من طراز 320، وتهشم زجاج بعض الواجهات وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

كما أكد استمراره في تنفيذ الإجراءات أمام هذه الأعمال العدائية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيا الحوثية الإرهابية لتحييد مصادر التهديد لحالات الدفاع عن النفس والهجوم الوشيك بما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.