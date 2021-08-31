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«التحالف» يكشف عن خسائر مطار أبها بعد محاولة الهجوم الحوثية

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، عن الخسائر التي لحقت بإحدى الطائرات المدنية من طراز (320)، نتيجة محاولة الهجوم على مطار أبها عبر مسيّرة مفخخة في مطار أبها الدولي.

وقال التحالف أن اعتراض الطائرة وتناثر شظاياها أسفر عن تهشم زجاج بعض الواجهات، وكذلك تضرر بعض معدات المساندة الأرضية بساحة المطار.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، عن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم على مطار أبها عبر مسيّرة مفخخة ثانية، إذ قال إن الهجوم أسفر عن تضرر طائرة مدنية.

وأوضح التحالف (وفقا لقناة العربية)، أن المعلومات الأولية لمحاولة الهجوم وتناثر الشظايا تشير لوجود 8 إصابات.

وأشار الى أن هذا هو الاعتداء الثاني على مطار أبها الدولي من قبل الحوثي خلال 24 ساعة، وأنه يمثل جريمة حرب.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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